Formula uno: nella Ferrari “Made in France” si continua a litigare e non va da nessuna parte

Miami – Oscar Piastri vince il GP Miami di Formula 1 2025 davanti all’altra McLaren di Norris e alla Mercedes di Russell, gara anonima per la Ferrari con Leclerc e Hamilton finiti in settima e ottava posizione dopo scintille a distanza via radio al momento degli ordini di scuderia arrivati dal muretto. Fuori dal podio un coriaceo Verstappen che ha complicato la vita ai piloti McLaren nella prima parte di gara per poi venire penalizzato da una sfortunata Virtual Safety Car, così come l’italiano Andrea Kimi Antonelli preceduto al traguardo anche dal sorprendente Albon con la Williams.

L’ordine d’arrivo della gara F1 a Miami

Piastri Norris +4.630 Russell +37.644 Verstappen +39.956 Albon +48.067 Antonelli +55.502 Leclerc +57.036 Hamilton +60.186 Sainz +60.577 Tsunoda +74.434

La classifica piloti della Formula 1 2025 dopo il GP di Miami

Oscar Piastri (McLaren) 131 Lando Norris (McLaren) 115 Max Verstappen (Red Bull) 99 George Russell (Mercedes) 93 Charles Leclerc (Ferrari) 53 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 48 Lewis Hamilton (Ferrari) 41 Alexander Albon (Williams) 30 Esteban Ocon (Haas) 14 Lance Stroll (Aston Martin) 14

La classifica costruttori