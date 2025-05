Fulminato da un infarto alla partita del figlio: muore a 50 anni

Settimo Torinese (TO) – Ieri mattina Danilo Boggione, 50 anni di Boves, che stava assistendo al Pala200 di Settimo Torinese alla partita di pallavolo del figlio Luca di 17 anni, giocatore della “Lab Travel Falegnameria Gmg Cuneo” giovanile di Cuneo Volley, è stato colto da infarto ed è stato trasportato d’urgenza dall’ambulanza del 118 all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove è morto quasi subito. Boggione ha accusato il malore all’inizio del terzo set della semifinale della Final Four regionale Under 17 con Cuneo in campo contro la Pallavolo Val Chisone. Vani i soccorsi, prestati prima da alcuni spettatori, poi dagli operatori sanitari. Boggione, autotrasportatore della Gro (Granda ricambi originali), lascia anche la moglie, Noemi Ambrosin, e l’altro figlio, Matteo.

Foto: La Stampa