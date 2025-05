Infarto fatale per un pilota di rally durante un trasferimento

Nus (AO) – Il 46° Rally Valle d’Aosta è stato sospeso al termine della 4ª prova speciale per la morte del pilota valdostano Massimiliano Ponzetti, 54 anni, valdostano. Nel pomeriggio verso l’una Ponzetti, al volante della sua Clio col navigatore Mattia Pastorino, ha avuto un infarto all’altezza della rotonda sulla statale 26 durante il trasferimento verso il riordino di Aosta. L’auto, che non viaggiava veloce, ha superato l’isola spartitraffico per poi finire contro il guard-rail. A soccorrere subito Ponzetti il suo navigatore e due volontarie del 118 che conoscevano le tecniche di rianimazione. Sul posto l’ambulanza del 118 ma Ponzetti è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale di Aosta.