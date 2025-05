Pallacanestro Serie A – Bertram: addio ai playoff

Casale Monferrato (Bertram Tortona – Napoli Basket 82-89) – La Bertram Derthona Tortona dice ufficialmente addio ai playoff. Serviva vincere e sperare, per poter continuare ad alimentare la complicata chance di disputare la post-season in vista dell’ultima giornata, ma è mancata già la prima parte della condizione necessaria. Al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato i Bianconeri escono sconfitti per 82-89 per mano del Napoli Basket nella 29a giornata della Serie A Unipol, rendendo del tutto ininfluente la conoscenza del risultato della partita che si giocava in contemporanea a Treviso, dove la Nutribullet il “favore” di battere la diretta concorrente Venezia l’aveva fatto ai Bianconeri lasciando un’ultimissima possibilità per l’ottavo posto per il turno finale, a questo punto diventato inutile lasciando l’ultimo spot dei playoff ai veneziani. Napoli ha legittimato il successo, e la relativa salvezza matematica, conducendo il match dall’inizio alla fine, toccando anche le 20 lunghezze come massimo vantaggio guidato da Kevin Pangos e Erick Green, mentre a Tortona non è bastato il consueto orgoglio del suo gruppo italiano, trascinato da uno Zerini da cuore oltre l’ostacolo che ha fatto da fonte ispiratrice soprattutto a Denegri e Candi, i protagonisti del disperato tentativo di rimonta nei minuti finali, partita troppo da lontano per potersi concretizzare più del -5 a 22” dalla fine.

Bertram Tortona – Napoli Basket 82-89 ( 22-27/13-19/14-20/33-23)

Tortona: Zerini 14,Vital 4, Kuhse 8, Gorham 4, Candi 15, Denegri 18, Baldasso 5, Kamagate 4, Biligha 4,Severini,Bresciani, Weems 6. Coach De Raffaele.

Napoli Basket: Napoli: Pullen 12, Zubcic 8, Treier 2, Pangos 18, G. De Nicolao, Woldetensae 5, Saccoccia ne, Egbunu 11, Green 22, Totè 11, Mabor ne. All. Valli.

Arbitri: Grigioni di Roma, Borgo di Grumolo delle Abbadesse (VI), Catani di Pescara.

Foto: Sportando