Arrestato dai Carabinieri dà in escandescenze e finisce in Psichiatria all’Ospedale

Alessandria – I Carabinieri hanno tratto in arresto l’autore di due rapine messe a segno nei mesi scorsi in città. Si tratta di un giovane di 27 anni, con diversi precedenti penali e senza fissa dimora. Il primo fatto risale al 29 gennaio, vittima Mario Sotgiu di Alessandria un consulente aziendale che stava camminando insieme alla figlia in Via Brescia derubato e malmenato. la seconda rapina il 6 febbraio, tra Via Verona e Via Sant’Ubaldo ai danni di un uomo cui ha cercato di rubare il cellulare. La vittima era un padre che aspettava la figlia all’uscita da scuola ed è stato utile l’intervento di altri genitori, che avevano messo in fuga il malvivente il quale, grazie alle indagini degli Uomini della Benemerita, è stato rintracciato e arrestato mentre era a casa di alcuni parenti. Durante l’arresto il malvivente ha reagito con violenza ed è finito nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Alessandria, quindi trasferito in una struttura sanitaria specializzata a Torino.