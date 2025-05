Calcio Serie A – Due autogol puniscono un Genoa che meritava di vincere

Genova (Genoa- Milan 1-2) – Nell’ultimo match della 35a giornata di Serie A, il Milan batte 2-1 in rimonta il Genoa e sale a quota 54 punti in classifica. Nel primo tempo di Marassi le migliori occasioni sono per il Grifone e solo un super-Maignan salva i Rossoneri, prima su Norton-Cuffy, poi sul quasi autogol di Pulisic e infine su Messias. Al 28′ Leao prende il posto dell’infortunato Fofana (problema al piede sinistro). Dopo un’ora di gioco, Vieira si gioca la carta Vitinha e il brasiliano al primo pallone toccato fa secco Maignan con un piatto al volo su assist di Martin (61′). Conceiçao si gioca anche le carte Gimenez e Joao Felix e tra il 76′ e il 77′ il ribaltone, prima con Leao (conclusione deviata da Norton-Cuffy) e poi con lo sfortunato autogol di Frendrup.

Genoa- Milan 1-2

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli (1′ st Zanoli), Vasquez, De Winter, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy (41′ st Ekhator), Thorsby (28′ st Ahanor), Messias (15′ st Vitinha ); Pinamonti. In panchina: Siegrist, Sommariva, Badelj, Bani, Kassa, Otoa, Venturino. All.: Vieira.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori (34′ st Walker), Gabbia, Pavlovic; Jimenez (25′ st Joao Felix), Reijnders, Fofana (28′ Leao), Loftus-Cheek, Theo Hernandez; Pulisic (34′ st Musah), Jovic (25′ st Gimenez). In panchina: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Florenzi, Emerson Royal, Terracciano, Thiaw, Camarda, Chukwueze. All.: Sergio Conceiçao.

Gol: 16′ st Vitinha (G), 31′ st Leao (M), 32′ st aut. Frendrup (M).

Arbitro: Collu.

Ammoniti: Pavlovic (M), Thorsby (G), Loftus-Cheek (M), Leao (M), Gabbia (M), Joao Felix (M).

Foto: Ansa