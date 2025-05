Continua la strage sul lavoro: muoiono due operai in due distinti incidenti

Milano – Endrit Ademi 24 anni e Roberto Vitale di 60 sono i due operai morti sul lavoro oggi in due distinti incidenti sul lavoro. Ademi, italiano nato in Kosovo, viveva a Rovato in provincia di Brescia ed è morto in Via Bassini, a Milano, cadendo da 12 metri mentre stava effettuando dei lavori su una facciata di un palazzo in zona Lambrate. Vitale che, secondo la Uil, era già in pensione, lavorava per una ditta di trasporti del Bresciano ed è stato travolto e ucciso stanotte da una motrice condotta da un collega all’interno di un deposito della Dhl di Carpiano.

Ormai è una vera e propria strage sul lavoro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso al fine di accertare l’esatta dinamica degli incidenti.

Sul posto anche il personale dell’Ats (Agenzia Tutela Salute) lombarda.