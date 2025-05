Ricoverata in prognosi riservata la giovane di 17 anni precipitata domenica sera dal quinto piano di un condominio

Tortona (AL) – Restato gravi le condizioni della giovane di 17 anni che domenica sera verso le nove, per cause in corso di accertamento, è precipitata dal quinto piano di un palazzo non lontano dalla ex caserma Passalacqua. La giovane. in condizioni gravissime. è stata soccorsa dal personale del 118 di Tortona che ha prestato le prime cure e disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Alessandria, dove è arrivata in codice rosso, con un quadro clinico critico. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Tortona. La giovane è ancora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Alessandria e le sue condizioni sono critiche, ma stabili, come riferiscono i medici del Santi Antonio e Biagio. Intanto i Carabinieri stanno raccogliendo gli elementi per ricostruire la dinamica del tragico evento.