Vigevano (PV) – All’alba un uomo di 42 anni è stato ucciso con diverse coltellate all’addome. Il presunto assassino è stato fermato e arrestato, indagini in corso per chiarire dinamica e movente. Il crimine si sarebbe consumato verso le 4:30 in un’abitazione di corso Novara. A compiere il gesto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un giovane di 25 anni, ora in stato di fermo arrestato dai Carabinieri.