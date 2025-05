Calcio Coppa dei Campioni Semifinale – Partita al cardiopalma: l’Inter vince e va in finale

Milano (Inter – Barcellona 4-3) – Missione compiuta per l’Inter che batte 4-3 ai supplementari il Barcellona ed è la prima finalista della Champions League 2024/2025. Nella semifinale di ritorno giocata a San Siro, infatti, i Nerazzurri raggiungono l’obiettivo dopo il 3-3 dell’andata conquistando il pass per la finale di Monaco di Baviera in una partita ricca di emozioni, rimonte e contro-rimonte. A essere decisivo nel primo tempo è l’uomo più atteso, capitan Lautaro Martinez che prima la sblocca (21′) sfruttando l’errore in ripartenza della difesa del Barça, poi si procura il rigore trasformato da Calhanoglu (45’+1′). Nella ripresa i Blaugrana però accorciano le distanze con Eric Garcia (54′), pareggiano con Dani Olmo (60′) e completano la rimonta con Raphinha (87′). Ma nel recupero è Acerbi (90’+3′) a trovare la via del pari che porta l’Inter ad allungare la sfida ai supplementari in cui Frattesi (99′) trova il gol del successo. Il 31 maggio all’Allianz Arena il capitolo finale contro una tra Psg e Arsenal (all’andata 1-0 per i francesi nell’altra semifinale).

Inter – Barcellona 4-3 (andata 3-3; tot.7-6)

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (26′ st Darmian), Acerbi, Bastoni; Dumfries (3′ sts De Vrij), Barella, Calhanoglu (34′ st Zielinski), Mkhitaryan (34′ st Frattesi), Dimarco (10′ st Carlos Augusto); Lautaro Martinez (26′ st Taremi), Thuram. In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, Arnautovic, Asllani, Re Cecconi, Zalewski. Allenatore: Inzaghi.

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Eric García (8′ pts Fort), Cubarsì (1′ sts Pau Victor), Iñigo Martinez (31′ st Araujo), G. Martin; De Jong, Pedri (1′ st Gavi); Lamine Yamal, Dani Olmo (38′ st Fermin Lopez), Raphinha; Ferran Torres (45’+1′ st Lewandowski). In panchina: Iñaki Pena, Astralaga, Ansu Fati, Christensen, Farré, Darvich. Allenatore: Flick.

Gol: 21′ Lautaro Martinez (I), 45’+1′ rig. Calhanoglu (I), 9′ st Eric Garcia (B), 15′ st Dani Olmo (B), 42′ st Raphinha (B), 45’+3′ st Acerbi (I), 9′ pts Frattesi (I).

Arbitro: Marciniak.

Ammoniti: Calhanoglu, Mkhitaryan, Acerbi, Carlos Augusto, Bastoni (I), Iñigo Martinez (B). Flick (B) ammonito per proteste, Pau Victor (B) ammonito non dal campo.

Foto: Sky Sport