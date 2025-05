È morta la ragazzina di 17 anni precipitata dal quinto piano

Alessandria – Non ce l’ha fatta la ragazzina di 17 anni originaria del Centro Africa che domenica sera verso le nove, per cause in corso di accertamento, è precipitata dal quinto piano di un palazzo non lontano dalla ex caserma Passalacqua. Ricoverata d’urgenza all’ospedale di Alessandria, dove è arrivata in codice rosso, è morta ieri sera senza aver ripreso conoscenza. I motivi dell’incidente sono ancora da chiarire, mentre le indagini sui fatti sono condotte dai Carabinieri del Comando di Tortona, intervenuti sul posto subito dopo la tragedia.