Ferito un uomo di 48 anni durante una rapina

Torino – Ancora episodi di cronaca nera, stavolta all’angolo tra via Martorelli e via Desana, sempre nel quartiere Barriera di Milano. Un uomo di 48 anni è stato aggredito da un gruppo di ragazzi per rapinarlo del portafoglio. Durante la colluttazione, uno degli aggressori ha estratto un coltello, colpendo la vittima al braccio. Sul posto i Carabinieri e un’ambulanza del 118 che dopo le prime cure ha trasportato l’uomo all’ospedale. Intanto sono scattate le indagini per assicurare alla giustizia gli autori dell’aggressione.