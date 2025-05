Massacrato a coltellate in cortile per un debito di droga: arrestato un rumeno di 25 anni

Vigevano (PV) – Ieri all’alba verso le quattro e mezza, in un cortile d’un condominio in Corso Novara, Luca Leone, un uomo di 42 anni, è stato ucciso con una ventina di coltellate inferte da un creditore rumeno di 25 anni S.K.C, per un debito di droga. Il killer ha confessato ed è stato tratto in arresto dai Carabinieri intervenuti a tempo di record sul posto dopo l’allarme dato dalla moglie della vittima che sta al secondo piano e che dal cortile sentiva il marito disperato che gridava aiuto. Il debito della vittima sarebbe di circa 25.000 euro per l’acquisto di cocaina. Il killer alla vista degli Uomini della Benemerita si è dato alla fuga, ma è stato intercettato e bloccato poco distante da una pattuglia della sezione Radiomobile. L’arma del delitto era ancora con lui, sporca di sangue. Il 25enne ha confessato l’omicidio nella caserma di via Castellana a Vigevano ed è stato subito arrestato. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica degli eventi.