Uomo muore travolto da un treno, disagi al traffico ferroviario

Desio (MB) – Tragica morte stamane verso le undici di un uomo finito sotto un treno in transito a Desio. A travolgere l’uomo è stato il treno 25514 partito da Milano Centrale alle 10.43 con arrivo previsto (e non giunto a destinazione) a Locarno. Sui binari sono intervenuti i Carabinieri, gli Agenti Polfer, i Vigili del Fuoco. Inevitabili le ripercussioni, con variazioni e cancellazioni. Secondo quanto reso noto da Trenord le cancellazioni e le variazioni riguardano la linea S11 e i treni per Locarno. Intorno a mezzogiorno del 7 maggio la circolazione della direttrice risulta interrotta tra Monza e Seregno.