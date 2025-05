Professore sotto processo per abusi sessuali a due allieve

Asti – Un professore di geografia di 34 anni, originario di Brindisi, insegnante in due istituti tecnici e professionali di Asti, è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di aver avuto rapporti sessuali con due allieve, una di 16 anni e l’altra di 15. Ora l’insegnante sta attendendo il processo ai domiciliari, in Lombardia. Alla fine ha ammesso le accuse a suo carico. L’insegnante, che rischia fino a 12 anni di reclusione, ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. I fatti risalgono all’anno scorso. È stata la sedicenne, per prima, a raccontare gli abusi a un’altra insegnante della stessa scuola e poi alla Polizia della Procura. Gli inquirenti analizzando lo smartphone dell’insegnante hanno appurato i fatti.