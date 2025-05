Arrestato dopo l’ennesima aggressione alla compagna

Tortona (AL) – I Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 28 anni dopo l’ultima aggressione alla compagna. La cosa è stata segnalata da un residente a proposito di una lite violenta tra i due nel parcheggio di un fast food a Tortona. Sul posto i Carabinieri che hanno intercettano l’auto indicata dalla donna con alla guida il compagno in fuga. Era ubriaco e alla richiesta dei documenti s’è scagliato contro uno dei due Uomini della Benemerita colpendolo con un cazzotto per poi aggredire con calci e pugni gli altri membri della pattuglia. È stato bloccato e consegnato al personale del 118 giunto sul posto che lo hanno sedato. Dalle indagini è emersa una brutta storia di maltrattamenti in famiglia che andava avanti da quattro anni. L’uomo è stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e denunciato per maltrattamenti in famiglia e guida in stato ebbrezza. Processato per direttissima è stato allontanato dalla casa familiare con divieto di dimora in due Comuni e sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.