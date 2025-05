Aveva in auto e sotto la vasca da bagno ben 24 chili di cocaina: arrestato

Pavia – È stato arrestato dalla Guardia di Finanza un “imprenditore” marocchino residente a Lodi, trovato in possesso di un’ingente quantità di sostanze stupefacenti. L’uomo, formalmente un imprenditore nel settore del commercio di autovetture, è stato fermato in provincia di Milano durante un controllo stradale di routine che si è trasformato in un importante colpo al traffico di droga. Nella sua auto sono stati trovati ben sei chili di bamba, suddivisa in cinque panetti sigillati sottovuoto. Le indagini si sono poi spostate nell’abitazione dell’uomo, situata nel milanese, dove i finanzieri hanno rinvenuto altri 18 chilogrammi di cocaina e 9 grammi di hashish nascosti in un vano sotto la vasca da bagno. All’interno dell’appartamento sono stati inoltre sequestrati strumenti per il confezionamento della droga e 3.000 euro in contanti. Lo spacciatore marocchino è finito in carcere a Pavia su disposizione della Procura della Repubblica.