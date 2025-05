Al volante è colpito da un infarto ed esce di strada: lui è morto, il passeggero è all’ospedale

Santhià (VC) – È di un morto e un ferito il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto stamane verso le nove per cause in corso di accertamento in Corso XXV Aprile. Sul posto i Vigili del Fuoco, l’ambulanza del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. All’arrivo dei soccorritori il conducente della vettura, una Fiat Punto, era già fuori dall’abitacolo ma, mentre gli assistenti del 118 gli stavano facendo il massaggio cardiaco. è morto. Il passeggero invece è stato trasportato al pronto soccorso. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso la messa in sicurezza della vettura e in seguito anche dell’area interessata. Dai primi riscontri sembra che il conducente dell’auto – poi deceduto – abbia avuto un malore – per cui ha perso il controllo dell’auto ed è uscito di strada.