Calcio Serie A – Il Bologna nel secondo tempo parte in quarta ma il Milan lo raggiunge e lo supera

Milan – Bologna 3-1

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori (14′ Thiaw), Gabbia, Pavlovic (20′ st Walker); Jimenez (20′ st Chukwueze), Loftus-Cheek (33′ st Musah), Reijnders, Hernandez; Pulisic, Joao Felix; Jovic (20′ st Gimenez). All.: Conceiçao.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Erlic (31′ Lucumi), Lykogiannis; Pobega (16′ st Aebischer), Freuler; Orsolini (16′ st Cambiaghi), Moro (35′ st El Azzouzi), Dominguez; Dallinga (16′ st Castro). Allenatore: Italiano.

Gol: 4′ st Orsolini (B), 28′ st e 45’+2 st Gimenez (M), 34′ st Pulisic (M).

Arbitro: Marinelli.

Ammoniti: Lucumi (B), Loftus-Cheek (M), Joao Felix (M), Castro (B).

Milano (Milan – Bologna 3-1) – Il Milan batte 3-1 il Bologna nell’anticipo della 36a giornata di Serie A e conquista la sua terza vittoria consecutiva in campionato, facendo suo l’antipasto della finalissima di Coppa Italia che andrà in scena mercoledì all’Olimpico. Dopo un primo tempo non particolarmente emozionante la sfida si incendia nella ripresa: la sblocca il solito Orsolini con un gran sinistro al 49′, la pareggia il subentrato Gimenez al 73′ e la ribalta Pulisic al 79′, prima che il messicano metta il sigillo con la doppietta personale nel recupero. I ragazzi di Conceiçao salgono a -2 da quelli di Italiano, che incappa in una brusca frenata nella corsa Champions.

Foto: La Gazzetta dello Sport