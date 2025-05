Calcio Serie B – La Samp batte la Salernitana e torna a sperare

Genova (Sampdoria – Salernitana 1-0) – La Sampdoria vince 1-0 lo scontro diretto contro la Salernitana e torna in corsa per la salvezza superando una diretta concorrente al termine di una vera e propria battaglia sportiva. La formazione di Evani supera i granata in classifica e si porta a quota 40 agganciando Brescia e Frosinone, in questo momento sarebbe condannata ai playout, ma tutto è ancora apertissimo in vista dell’ultima giornata. Prestazione di grande cuore e carattere dei blucerchiati, che gettano il cuore oltre l’ostacolo, concedono molto poco agli avversari e portano a casa tre punti vitali per provare a raggiungere un difficile traguardo.Dagli altri campi il Cittadella batte il Bari e rimane vivo per giocarsi le proprie chance considerando che, nell’ultima giornata, affronterà proprio la Salernitana, non passa il Brescia a Modena e cade il Frosinone a Palermo. Vincono invece Mantova e Reggiana contro Carrarese e Juve Stabia, ai primi manca un punto per festeggiare la salvezza, i secondi sono fuori dalle sabbie mobili. Ultimo turno tutto da vivere: si gioca martedì 13 maggio: Juve Stabia-Sampdoria, Brescia-Reggiana, Sassuolo-Frosinone, Cittadella-Salernitana e Mantova-Catanzaro le partite che scriveranno la parola fine sulla corsa alla salvezza e ai playout. Ma la Sampdoria è viva, è può giocarsi le proprie carte fino in fondo.

Sampdoria – Salernitana 1-0

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Riccio, Ferrari A., Altare; Depaoli (80′ Venuti), Vieira, Meulensteen (76′ Benedetti), Beruatto; Sibilli (80′ Bellemo), Borini (36′ Oudin); Niang All.: Evani.

Salernitana (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari G., Lochoshvili; Ghiglione (72′ Stojanovic), Zuccon (46′ Hrustic), Amatucci, Corazza; Verde (80′ Raimondo), Soriano (80′ Tongya ); Cerri (60′ Simy). All.: Marino.

Gol: 45′ Meulensteen.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Foto: Telenord