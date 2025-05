Capriata d’Orba (AL) – Cercavano la droga e invece hanno trovato tre fucili da caccia rubati nei giorni scorsi a Capriata d’Orba. Erano nascosti in una cassaforte lasciata nella boscaglia. L’intervento è stato eseguito dai Carabinieri nel corso di un servizio di perlustrazione di parchi e aree verdi per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito dell’operazione due persone in possesso di droga per uso personale sono state segnalate all’autorità amministrativa.

Foto: Ansa