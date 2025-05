Giallo a Milano: un uomo ferito a morte in hotel, scomparsa una dipendente, l’aggressore per ora irreperibile è un detenuto

Milano – Per ora ha fatto perdere le tracce l’autore di un tentato omicidio all’Hotel Berna in Via Napo Torriani, nei dintorni della Stazione Centrale dove aveva accesso al lavoro esterno e ha violato l’obbligo di rientro. La vittima dell’aggressione è un egiziano di 50 anni gravemente ferito ieri mattina. L’aggressore è ancora irreperibile come una dipendente dell’hotel . Il ricercato ha 35 anni ed è originario di Napoli che era in carcere per omicidio. Doveva scontare una pena definitiva per un femminicidio avvenuto nel 2016 a Castel Volturno, in provincia di Caserta perché aveva sgozzato una prostituta tunisina di 23 anni in un un hotel, essendo al centro di episodi di spaccio e prostituzione. Dopo un periodo di latitanza, era stato catturato in Germania nel 2018 ed è stato affidato al lavoro esterno per fare il receptionist all’hotel Berna. Nella notte non è rientrato in carcere e alle 6 si è presentato in hotel, dove poi è maturata l’aggressione. La vittima dell’aggressione fa il barman nella stessa struttura. I soccorritori sono intervenuti alle 6:20, trasportando il ferito all’ospedale di Niguarda, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. La donna scomparsa è una cingalese di 51 anni che lavora al bar dello stesso hotel, ma non si è presentata a lavoro e i parenti ne hanno denunciato la scomparsa a Cinisello Balsamo (Milano), dove vive.