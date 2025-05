Calcio Serie A – tra Lazio e Juve si decide tutto nel secondo tempo

Roma (Lazio-Juventus 1-1) – Nell’anticipo della 36a giornata di Serie A, Lazio e Juventus pareggiano 1-1 lo scontro Champions, rimangono a braccetto al quarto posto a quota 64 punti ma ora la Roma, impegnata lunedì a Bergamo contro l’Atalanta, può sognare il clamoroso sorpasso. Dopo un primo tempo deludente, la gara si accende nella ripresa. Al 51′ Kolo Muani porta avanti i Bianconeri con un bel colpo di testa, poi Kalulu al 60′ si fa espellere per un colpo alla schiena a Castellanos. La Juve sembra resistere prima dell’incredibile finale: all’87 Massa assegna e poi toglie un rigore a Castellanos (fuorigioco), al 93′ Dia prende in pieno il palo, poi al 96′ Vecino è il più rapido nel tap in dopo la respinta di Di Gregorio sul colpo di testa dell’attaccante argentino.

Lazio-Juventus 1-1

Lazio (4-2-3-1): Mandas ; Marusic (20′ st Lazzari ), Gila , Romagnoli , Pellegrini ; Guendouzi , Rovella (20′ st Vecino ); Isaksen (8′ st Pedro ), Dele-Bashiru (8′ st Dia ), Zaccagni ; Castellanos . In panchina.: Provedel, Furlanetto, Gigot, Provstgaard, Basic, Belahyane, Ibrahimovic, Tchaouna, Noslin. All.: Baroni.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio ; Savona , Veiga , Kalulu ; Alberto Costa (34′ st Douglas Luiz ), Locatelli , Thuram , Weah ; McKennie , Nico Gonzalez (1′ st Conceiçao 5 – 41′ st Gatti); Kolo Mouani (31′ st Adzic – 41′ st Vlahovic .In panchina Perin, Pinsoglio, Gatti, Rouhi, Vlahovic, Mbangula. All.: Tudor.

Gol: 6′ st Kolo Muani (J), 51′ st Vecino (L).

Arbitro: Massa.

Ammoniti: Thuram (J), Savona (J), Locatelli (J), Castellanos (L), Pellegrini (L), Vecino (L), Zaccagni (L).

Espulsi: al 15′ st Kalulu (J) per condotta violenta nei confronti di Castellanos.

Foto: Ansa