Calcio Serie C – Bella partita tra Milan Futuro e Spal, risultato striminzito

Solbiate Arno (Milan Futuro – Spal 1-0) – Un Milan Futuro coraggioso, propositivo e arrembante conquista l’andata del Playout di Serie C, superando 1-0 la SPAL tra le mura amiche del Chinetti di Solbiate Arno. A decidere una sfida combattuta è un rigore trasformato con freddezza da Mattia Sandri nel primo tempo, per un punteggio che avrebbe potuto essere più rotondo a favore dei rossoneri che hanno fatto la partita con personalità e generosità. Un risultato comunque importante, perché rende il. Milan u23 padrone del nostro destino in vista del ritorno che andrà in scena tra sette giorni a Ferrara. Per mantenere la categoria, infatti, avranno Oddo e compagni a disposizione due risultati su tre al Paolo Mazza, dato che una parità complessiva nel doppio confronto premierebbe la SPAL grazie alla migliore posizione in classifica. Il risultato odierno, però, fa decisamente ben sperare una squadra che oggi è stata sostenuta sugli spalti anche dallo stato maggiore del Club: oltre a Kirovski in tribuna infatti anche Furlani, Ibrahimović e Moncada. Applausi per tutto il gruppo, perché capace di rispondere presente senza rischiare più di tanto contro un’avversaria esperta e grintosa che venderà cara la pelle sabato prossimo.

Milan Futuro – Spal 1-0

Milan Futuro(3-5-2): Nava; Minotti, Camporese, Bartesaghi; Quirini, Alesi (31’st Sia), Sandri (50’st Victor), Branca (31’st Malaspina), Bozzolan; Traorè (31’st Turco), Ianesi (42’st Omoregbe). In panchina: Pittarella, Torriani; Duțu, Magni, Paloschi, Vladimorov; Vos; Scotti. All.: Oddo.

Spal (3-4-3): Galeotti; Bruscagin, Arena, Fiordaliso; Calapai (27’st Zammarini), Paghera (1’st Awua), Nador, Ntenda; Parigini (15’st Karlsson), Molina (15’st Antenucci), Spini (1’st Haoudi). In panchina: Meneghetti, Stagni; Bassoli, Mignanelli; El Kaddouri, Nina, Radrezza; Bidaoui, D’Orazio, Rao. All.: Baldini.

Gol: 34′ rig. Sandri (MF).

Arbitro: Mastrodomenico di Matera.

Ammoniti: 12′ Molina (S), 25’st Ianesi (MF), 27’st Branca (MF), 44’st Sandri (MF).

Foto: Quotidiano Sportivo