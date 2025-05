Calcio Serie C – La Pro Vercelli sconfitta obbligata a vincere la prossima per rimanere in Serie C

Busto Arsizio (Pro Patria – Pro Vercelli 1-0) – Un gol nel finale di Ferri manda al tappeto la Pro Vercelli nel match d’andata dei playout. Allo Speroni la Pro Patria vince 1-0 e obbligherà i bianchi di Gardano a vincere, con qualsiasi risultato sabato prossimo al Piola. Un match che ha visto una buona Pro Vercelli nel primo tempo ma incapace di concretizzare la supremazia; mentre la Pro Patria ha saputo capitalizzare una delle poche occasioni costruite quando lo 0-0 sembrava la soluzione più logica e più corrispondente a quello che si è visto in campo tra i due peggior attacchi del girone. Tutto si deciderà all’ex Robbiano.

Pro Patria – Pro Vercelli 1-0

Pro Patria (3-4-2-1): Rovida; Bashi, Alcibiade, Coccolo; Piran, Ferri, Mallamo (41′ st Mehic), Barlocco (24′ st Renault); Pitou (41′ st Terrani), Rocco (27 st’ Citterio); Beretta. In panchina: Pratelli, Bongini, Reggiori, Curatolo, Palazzi, Nicco, Miculi, Cavalli, Vaglica. All.: Caniato.

Pro Vercelli (3-5-2): Franchi; Clemente, Sbraga, De Marino (43′ st Serpe); Iezzi, Rutigliano (30′ st Emmanuello), Schenetti, Iotti, Carosso; Romairone (43′ st Coppola), Comi. In panchina: Rizzo, Lancellotti, Cirillo, Marchetti, Siafa, Burruano, Contaldo, Pino, Antolini. All.: Gardano.

Gol: st 37′ Ferri.

Arbitro: Lovison di Padova.

Foto: La Prealpina