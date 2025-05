Calcio Serie C – Vittoria giusta anche se il Sestri poteva fare di più

Sestri Levante (Sestri Levante – Lucchese 2-1) – ll Sestri Levante si aggiudica la gara d’andata dei playout del girone B di Serie C superando la Lucchese per 2-1, ma spreca l’occasione di ipotecare la salvezza. I Rossoblù liguri, guidati in panchina da mister Ruvo, impongono fin da subito il proprio ritmo, mettendo in difficoltà gli avversari grazie a un pressing alto e a una manovra offensiva efficace. Il primo tempo si chiude con due reti che sembrano indirizzare la sfida: prima Brunet sblocca il risultato con un colpo di testa su calcio d’angolo, poi Nunziatini raddoppia con una conclusione altrettanto precisa, sempre di testa.

Sestri Levante – Lucchese 2-1

Sestri Levante: Fusco, Pane, Valentini, Primasso, Podda, Clemenza (23′ s.t. Oneto), Brunet, Rosetti, Nunziatini, Parravicini (45′ s.t. Cominetti), Piu. In panchina: Sias, Guadagno, Furno, Durmush, Cominetti, Oneto, Goglino, Pavanello, Nenci, Giorno, Di Giorgio, Fedele, Piazza, Raggio Garibaldi. All.: Ruvo.

Lucchese: Melgrati, Rizzo, Benedetti, Tumbarello (26′ s.t. Ballarini), Magnaghi (10′ s.t. Fedato), Visconti, Gucher, Antoni, Gemignani, Saporiti, Galli. In panchina: Coletta, Allegrucci, Da Silva, Gasbarro, Salomaa, Fedato, Badje, Ballarini, Welbeck, Cartano, Moschella, Gheza. All.: Gorgone.

Gol: 18′ p.t. Brunet, 36′ p.t. Nunziatini, 38′ s.t. (rig) Saporiti.

Arbitro: Luca De Angeli della sezione di Milano.

Ammoniti: Visconti, Ballarini.

Foto: NoiTv