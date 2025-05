Muore ragazza di 22 anni all’alba centrata da un’auto

Genova – Stamane all’alba una ragazza di 22 anni, Sara Marzolino, è stata travolta da un’auto all’uscita della stazione sotterranea della metropolitana di Genova in località San Teodoro, sotto l’omonima piazza da cui prende il nome, in prossimità della Villa Di Negro Rosazza dello Scoglietto e non lontana dal Matitone, mentre attraversava la strada con un’amica. Erano le 4:30 e, all’incrocio tra via Buozzi e via San Benedetto, le due ragazze sono state travolte da una vettura che le ha falciate mentre attraversavano la strada.

Nell’impatto, violentissimo. è morta la 22enne mentre l’amica è stata trasferita all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Sul posto sono accorsi i vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia.