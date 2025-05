Sabato e domenica ritorna “Golosaria” nelle province di Alessandria e Asti

Casale Monferrato (AL) – Presentata “Golosaria” giunta alla 19° edizione di sabato 17 e domenica 18 maggio che quest’anno coinvolge 37 paesi e 5 castelli e tra le proposte ci sono 11 camminate, 6 percorsi in bici, 24 mostre e visite guidate, 15 esibizioni teatrali e di strada, 5 basi di banchi d’assaggio vini, 25 pranzi e cene in pro loco e associazioni, 12 mercatini di artigianato e prodotti tipici. Re della manifestazione sarà il vino cui è riservato grande spazio a partire dal Castello di Casale, cuore pulsante della manifestazione, che ospiterà i produttori de Il Golosario e quelli del format Barbera&Champagne con spumanti di ogni parte d’Italia e Barbera nelle sue diverse denominazioni. La manifestazione celebrerà uno dei massimi esponenti della pittura seicentesca piemontese, Guglielmo Caccia detto il Moncalvo in corso ad Alessandria a Palatium Vetus, sarà punto di partenza dell’itinerario nei luoghi del pittore che si intrecciano con quelli di Golosaria.

I comuni che partecipano alla manifestazione nell’alessandrino sono:

nell’alessandrino Alessandria, Altavilla, Camagna, Camino, Casale, Castelletto, Cella Monte, Coniolo, Conzano, Fubine, Castello di Gabiano, Lu e Cuccaro, Murisengo, Olivola, Ottiglio, Quattordio, Rosignano, Serralunga di Crea, Vignale, Villamiroglio. Nell’astigiano Asti, Calliano, Casorzo, Castagnole, Castell’Alfero, Frinco, Grana, Grazzano, Moncalvo, Montechiaro d’Asti, Montemagno, Montiglio, Castello di Piea, Piovà Massaia, Portacomaro, Quarto Inferiore, Viarigi.