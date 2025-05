S’è tolto la vita gettandosi da una guglia del Duomo (circa 100 metri) l’accoltellatore dell’Hotel Berna

Milano – Oggi pomeriggio verso le due l’evaso Emanuele De Maria di 35 anni, irreperibile dopo l’accoltellamento di ieri mattina a Milano del suo collega di lavoro Hani Fouad Abdelghaffar Nasr all’hotel Berna, si è gettato da una guglia del Duomo sfracellandosi da un’altezza di circa cento metri. I Carabinieri indagano anche sulla scomparsa di una loro collega scomparsa venerdì scorso https://www.alessandriaoggi.info/sito/2025/05/10/giallo-a-milano-un-uomo-ferito-a-morte-in-hotel-scomparsa-una-dipendente-laggressore-per-ora-irreperibile-e-un-detenuto/.

È sulla base dei numerosi tatuaggi che aveva sul corpo che gli investigatori della Squadra Mobile, anche se non c’è ancora un riconoscimento ufficiale. L’uomo aveva accoltellato ieri mattina un collega all’Hotel Berna di Milano, dove aveva trovato posto in lavoro esterno dal carcere di Bollate. Era detenuto per un femminicidio del 2016 commesso a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Intanto, è transennata la zona di corso Vittorio Emanuele che costeggia il Duomo di Milano dove giace a terra il corpo irriconoscibile e senza vita che potrebbe essere di Emanuele De Maria, irreperibile dopo l’accoltellamento di un suo collega di lavoro. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, la Polizia e gli agenti della locale, i Carabinieri oltre che il 118. Il corpo è coperto da un telo in attesa che siano fatti i rilievi scientifici del caso.

Si tratterebbe proprio di Emanuele De Maria, l’uomo di 35 anni che ieri ha accoltellato Hani Fouad Abdelghaffar Nasr nell’hotel Berna in Via Napo Torriani, in zona Stazione Centrale a Milano. De Maria, già detenuto per omicidio nel carcere di Bollate ma col permesso di lavorare come receptionist all’hotel Berna, dopo l’accoltellamento del collega aveva fatto perdere le sue tracce. C’era il sospetto che fosse salito su un treno nella vicina Stazione Centrale magari per raggiungere nuovamente il Nord Europa, come aveva fatto nel 2016, dopo aver ucciso Oumaima Racheb, una ragazza tunisina di 23 anni, a Castel Volturno, in provincia di Caserta. L’arresto era poi arrivato nel 2018 in Germania, dopo un periodo di latitanza nei Paesi Bassi. Per quel omicidio, De Maria era stato condannato a 15 anni di carcere. Hani Fouad Abdelghaffar Nasr, il cinquantenne egiziano accoltellato all’alba di ieri, si è svegliato stamane. Le sue condizioni stanno iniziando a migliorare dopo l’operazione d’urgenza al collo e al torace a cui è stato sottoposto dai medici dell’ospedale Niguarda. Non solo, le sue parole potrebbero chiarire anche cosa si cela dietro il decesso della loro collega, la barista, originaria dello Sri Lanka, Arachchilage Dona Chamila Wijesuriyauna, scomparsa venerdì pomeriggio proprio dopo un appuntamento con De Maria e sulle cui sorti indagano anche i carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, dopo la denuncia presentata dal marito insieme al figlio diciassettenne. Il corpo della donna è stato trovato oggi pomeriggio. Della donna, 50 anni, residente a Cinisello Balsamo (Milano), si sono perse le tracce nel pomeriggio di venerdì fino alla tragica scoperta del cadavere oggi pomeriggio verso le quattro e un quarto in un laghetto del Parco Nord di Milano in Via Clerici a Bresso.