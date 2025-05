Auto elettrica esce di strada nella notte, i due occupanti hanno perso la vita

Celle Ligure (SV) – Stamane verso le sette è stata scoperta un’auto elettrica finita fuori strada, probabilmente nella notte, in mezzo alla boscaglia che la nascondeva alla vista dei passanti in Via Natta. Finalmente qualcuno s’è accorto dell’auto dentro la quale sedevano due cadaveri, quello di Valerio Zunino 43 anni, commerciante, figlio dell’ex sindaco Renato Zunino scomparso lo scorso 4 dicembre a 75 anni, e della compagna Giovanna Barreca, critica teatrale di 40 anni. Sul posto della tragedia sono intervenuti i sanitari dell’Automedica del 118 Savona, la Croce Rossa di Varazze e quella di Celle Ligure, i Vigili del Fuoco e Polstrada. Secondo i primi accertamenti l’auto elettrica è andata fuori controllo e si è schiantata contro un albero non lasciando scampo agli occupanti. Sull’asfalto il segno della frenata.