Calcio Serie A – Il Genoa frena la corsa del Napoli

Napoli (Napoli – Genoa 2-2) – Il Napoli non è andato oltre il 2-2 casalingo contro il Genoa nella 36a giornata di Serie A, restando in testa alla classifica ma riducendo il vantaggio sull’Inter a un punto a due giornate dalla fine. Azzurri in vantaggio già al 15′ con il diagonale vincente di Lukaku su assist di McTominay, ma raggiunti dal Grifone al 32′ con un’autorete di Meret propiziata dal classe 2008 Ahanor. Nella ripresa una bella giocata sull’asse McTominay-Raspadori ha riportato il Napoli avanti, ma a sei minuti dal novantesimo un colpo di testa di Vasquez ha firmato il pareggio definitivo del Genoa.

Napoli – Genoa 2-2

Napoli (4-4-2): Meret ; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano (43′ st Neres), Anguissa, Lobotka (13′ Gilmour), McTominay; Lukaku, Raspadori (35′ st Billing). In panchina: Contini, Scuffet, Okafor, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi. All.: Conte.

Genoa (4-2-3-1): Siegrist; Sabelli (33′ st Zanoli), Otoa (24′ st Bani), Vasquez, Ahanor (33′ st Venturino); Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Vitinha (24′ st Kassa), Messias (14′ st Martin); Pinamonti. In panchina: Leali, Sommariva, De Winter, Onana, Badelj, Ekhator. All.: Vieira .

Gol: 15′ Lukaku (N), 32′ aut. Meret (G), 19′ st Raspadori (N), 39′ st Vasquez (G).

Arbitro: Piccinini.

Ammoniti: Vasquez, Vitinha (G).