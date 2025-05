Ciclista trovato morto in un fosso lungo la strada

Rivanazzano Terme (PV) – Ieri verso mezzogiorno un ciclista di 61 anni è stato trovato morto in un fosso lungo la strada Pontecurone – Voghera. Dop l’allarme lanciato da un passante, sul posto si sono portati un’ambulanza del 118 e i Carabinieri e una pattuglia del commissariato di Voghera. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il cadavere è stato trovato con addosso i tipici vestiti dei ciclisti dilettanti. Secondo i primi accertamenti il cliclista potrebbe esser stato colpito da un malore improvviso che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo oppure potrebbe esser stato urtato da un veicolo cadendo così a bordo della strada. Se quest’ultima ipotesi dovesse essere confermata, partirebbe una caccia all’uomo per risalire all’identità del responsabile dell’incidente stradale, il quale non si sarebbe fermato per prestare soccorso alla vittima.