Donna cade dalla barca e muore affogata

Gera Lario (CO) – Nel tardo pomeriggio di ieri per cause in corso di accertamento una donna di 63 anni, residente a Lissone (Monza e Brianza), è morta dopo essere caduta nelle acque del lago di Como. Secondo quanto ricostruito, la donna si trovava a bordo di una barca a vela con il marito di 65 anni. A dare l’allarme un gruppo di kite surfer che hanno segnalato alla Guardia Costiera di Menaggio una barca a vela alla deriva, senza nessuno a bordo. Sul posto sono presto arrivati i soccorritori che hanno identificato le due persone in acqua, il marito, che si era tuffato nel tentativo di salvare la moglie già priva di conoscenza. Soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale di Gravedona, la donna è stata dichiarata morta poco dopo il ricovero.