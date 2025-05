Intossicato dopo un pranzo tra colleghi un tranviere di Atm è morto in ospedale dopo una settimana di ricovero

Milano – Non ce l’ha fatta Davide Teruzzi di 50 anni, uno dei cinque tranvieri di Atm intossicati a una cena fra colleghi in un ristorante di Via Fabio Filzi nella zona della Stazione Centrale. È morto domenica 11 maggio dopo una settimana di ricovero. La cena si è svolta domenica 4 maggio in un ristorante di Via Fabio Filzi, convenzionato da anni con Atm. Davide Teruzzi è stato ricoverato al San Raffaele. Era conducente di tram al deposito Leoncavallo, in Atm da 24 anni, in servizio sulle linee 5, 12 e 27. Nel frattempo, l’azienda ha revocato la convenzione e ha comunicato l’accaduto all’Ats Milano, per le verifiche sul locale.