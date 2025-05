Operaio muore sul lavoro investito da un furgone

Sanremo (IM) – Un operaio di 55 anni è morto schiacciato da un furgone sul quale stavano caricando delle attrezzature nel piazzale d’uno stabilimento in Via Val D’Olivi a Sanremo. Per cause in corso di accertamento, a causa del cedimento del freno a mano, il furgone è indietreggiato travolgendo l’operaio. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, è intervenuto il personale sanitario che ha allertato l’elisoccorso Grifo per il veloce traspordo all’ospedale Santa Corona, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. A prestare i primi soccorsi sono state le altre persone presenti sul posto, in attesa dell’automedica.