Weekend vincente per la Junior Volley Casale

Casale Monferrato (AL) – Un fine settimana impegnativo ma ricco di soddisfazioni per le squadre giovanili della Junior Volley Casale, protagoniste di ottime prestazioni nelle diverse categorie.

Si parte da venerdì con l’ultima partita di campionato della U18 Junior Volley Casale che vede le ragazze casalesi portare a casa tre punti in Coppa Italia con San Paolo Volley (Torino). Coach Laura Genovese è contenta della prestazione delle ragazze e sottolinea come abbiano dimostrato carattere, determinazione e grande spirito di squadra. Il lavoro svolto durante la stagione si è riflesso in campo, con ogni atleta che ha dato il massimo, sia chi è partita titolare che chi è entrata dalla panchina. La coach si è detta orgogliosa dei progressi del gruppo e fiduciosa per le sfide che ci riserverà la prossima stagione in prima divisione.

Vittoria da festeggiare anche per la squadra U15 coordinata da Luca Trombin e Barbara Piovan. Un ottimo risultato con tre punti portati a casa contro la squadra di Varallo Pombia in Coppa Primavera.

Il tris di vittorie è arrivato domenica con la squadra U17 MVN al Torneo Ziccio. Le ragazze rossoblù allenate da Maurizio Montagnini hanno conquistato tre punti contro la Virtus Biella. “Sono contento della prestazione delle ragazze, siamo riusciti a imporre il nostro gioco fin dall’inizio, con carattere e determinazione. Questa vittoria è il frutto del lavoro che stiamo facendo in palestra e della crescita del gruppo. Ora testa all’ultima partita del torneo che sarà domenica prossima contro la squadra di Occimiano”.

Prestazione incoraggiante per la squadra U13, che riesce a strappare un punto al tie break contro la formazione di Settimo Torinese al termine di un incontro combattuto e ricco di emozioni. Le ragazze hanno mostrato carattere, spirito di squadra e una buona tenuta mentale nei momenti decisivi, confermando i continui progressi fatti durante la stagione. Un risultato che, pur non essendo una vittoria piena, rappresenta un passo avanti importante in vista delle ultime tre partite di campionato e del prossimo torneo Summer Volley di Acqui.

Ottima e vivace la partecipazione delle piccole atlete del minivolley al Trofeo Volley S3 Città di Casale Monferrato, un appuntamento sempre molto atteso e ricco di entusiasmo. Le giovani promesse della pallavolo casalese si sono presentate in campo con grande energia e sorriso, schierando una squadra Red, due squadre Green e due squadre White, pronte a mettersi in gioco e a vivere una giornata all’insegna del divertimento, dell’amicizia e dello sport. A guidarle con passione e dedizione Coach Pier Celeste Zambello, affiancato da Clarissa Braggio, che con entusiasmo hanno accompagnato le atlete in ogni fase del torneo, stimolandole a dare il meglio e a vivere un’esperienza positiva e formativa. Un’occasione preziosa per crescere insieme e alimentare la passione per la pallavolo fin dai primi passi.