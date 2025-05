Calcio Serie B – La Samp pareggia e retrocede

Castellamare di Stabia (Juve Stabia – Sampdoria 0-0) – La Sampdoria non va oltre lo 0-0 contro la Juve Stabia e retrocede in Serie C per la prima volta nella propria storia. Una partita bloccata, in cui la squadra di Evani ha creato oggettivamente molto poco, ma rimane il rammarico per il clamoroso errore di Niang a una decina di minuti dalla fine dopo una palla perfetta servita da Coda. L’ex Empoli spreca malamente calciando addosso al portiere e condanna, insieme ai risultati dagli altri campi, alla retrocessione senza passare nemmeno dai playout. Brescia e Frosinone vincono contro Reggiana e Sassuolo, il Mantova pareggia col Catanzaro e la Salernitana vince la sfida salvezza con il Cittadella, che scende in C insieme ai blucerchiati e al già condannato Cosenza. Per la Samp questa è stata una stagione scandita dal cambio in panchina di quattro allenatori (Pirlo, Sottil, Semplici ed Evani) senza trovare mai un’identità definitiva per dare continuità ai risultati. E neppure la rivoluzione nel mercato invernale è servita per il cambio di passo col ds Pietro Accardi che ha fatto tanti movimenti come Sibilli, Oudin, Cragno e Altare, solo per citarne alcuni, senza dare veramente una scossa.

Juve Stabia – Sampdoria 0-0

Juve Stabia (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich (76′ Peda); Mussolini (76′ Andreoni), Pierobon, Leone (85′ Maistro), Rocchetti; Piscopo (92′ Quaranta), Candellone; Adorante (85′ Meli). All.: Pagliuca.

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Altare (15′ Curto; 82′ Abiuso), Ferrari, Riccio; Depaoli, Yepes, Vieira, Ioannou (46′ Beruatto); Oudin (46′ Coda), Sibilli (60′ Akinsanmiro); Niang. All.: Evani.

Arbitro: Colombo di Como.

Foto: Il Secolo XIX