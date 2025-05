Castellamonte (TO) – Un muratore di 26 anni è rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi a Spineto, frazione di Castellamonte (Torino), per un incidente sul lavoro essendo precipitato da circa quattro metri all’interno di un cascinale in ristrutturazione. Soccorso dal personale del 118 è stato elitrasportato al Cto di Torino e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto oltre ai sanitari, i Carabinieri che stanno raccogliendo i dati necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.