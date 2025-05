Si sdraia sui binari e aspetta che un treno lo travolga ma arrivano i carabinieri e gli salvano la vita

Crescentino (VC) – Quello che han visto gli automobilisti che transitavano ieri mattina verso le dieci lungo strada Ghiaro, vicina al ponte che attraversa la Dora Baltea, ha dell’incredibile: hanno notato un uomo di giovane età che passeggiava lungo i binari che fiancheggiano la strada. Ma quando si è disteso a terra è parso subito chiaro che volesse suicidarsi quindi è scattato l’allarme: sono stati chiamati sia i mezzi del 118 che i Carabinieri, giunti sul posto in tre, i quali l’hanno preso e trascinato in una zona sicura della ferrovia pochi minuti prima che passasse il convoglio per Alessandria. L’aspirante suicida è un giovane di 26 anni residente in un Comune del Torinese. Le ricostruzioni hanno appurato che stesse viaggiando in treno, poi è sceso in stazione a Crescentino e ha cominciato a camminare nel suo disperato pellegrinaggio fino a scegliere il posto dove coricarsi per farla finita. Il ventiseienne è quindi stato affidato alle cure dei sanitari. Le sue condizioni fisiche erano buone ma dovranno essere curate altre ferite. Se ci sarà la possibilità di farlo il merito è soprattutto dei tre Carabinieri che lo hanno raggiunto correndo lungo le rotaie per strapparlo ad una scelta da cui non ci sarebbe stata la possibilità di tornare indietro. L’uomo è stato portato inizialmente all’ospedale di Chivasso dove è stato sottoposto ad un primo controllo medico. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che stesse viaggiando in treno. Poi, sceso in stazione a Crescentino, ha cominciato a camminare lungo la banchina. Quindi è andato direttamente sui binari continuando il suo disperato pellegrinaggio verso la morte scegliendo infine il posto dove coricarsi per farla finita. Il ventiseienne è quindi stato affidato col Tso alle cure dei sanitari.

Foto: La Stampa