Alcuni Comuni del basso alessandrino battono cassa, ma molti soldi li hanno già spesi senza avere i finanziamenti statali: siamo alla bancarotta coi soldi degli altri? E ora chi paga?

Novi Ligure (AL) – Era inevitabile che Acos Gestione Acqua di Novi e Amag Reti Idriche di Alessandria “bacchettassero” (noialtri diciamo “fare scaricabarile”) Egato 6, l’Ente di Governo Ambito Territoriale Ottimale dell’alessandrino, emanazione diretta del Ministero dell’Industria, in quanto ha ribadito che il contributo del Pnrr può essere effettuato solo a favore di enti pubblici, e sia Acos che Amag non sono più enti pubblici ma delle partecipate da privati, e il contributo salta. Anche il mio gatto Lillo lo capirebbe, ma loro no e fanno gli indiani. Il contributo è in Italia di 4,3 miliardi di euro nel settore idrico, circa 18 milioni in provincia di Alessandria, circa 5 milioni in Egato 6 che prevede un consorzio di Comuni del basso alessandrino con l’obiettivo di modernizzare le infrastrutture e migliorare la gestione delle risorse idriche. Ma oggi solo Acos (per non parlare degli altri) ha un debito proprio di 5 milioni che non riesce a coprire nessuno per cui ha chiesto aiuto a Iren che è un’azienda privata: si sono “sposati” e Acos Gestione Acqua non è più un ente pubblico per cui Egato 6 gli ha negato i soldi dello Stato. Dura Lex, sed Lex. A questo proposito ieri mattina s’è tenuta in Municipio l’ennesima riunione con tanto di conferenza stampa (quelle non mancano mai, anche se a sentire le belinate che dicono non ci va più nessuno perché la gente deve lavorare) indetta dal Comune di Novi Ligure e da Gestione Acqua S.p.A. in seguito alla proposta sulla legittima decisione di Egato 6 che, a differenza di certi Comuni che spendono e spandono allegramente i soldi dei cittadini (cioè chi produce ricchezza col sudore della fronte) prevede il trasferimento dell’intera gestione del Servizio Idrico Integrato ad una nuova società, composta da Acos Gestione Acqua, AMAG Reti Idriche e da Comuni Riuniti Belforte Monferrato e Val d’Orba Depurazione, senza prendere un cent del Pnrr. In sostanza Egato 6 manda un messaggio inequivocabile: “Andate a lavorare e producete utili”. Gli è che una parte dei soldi del Pnrr li hanno già stati spesi, prestati dalle banche, e qualcuno li dovrà rendere. Perché non ce lo dicono? Forse si vergognano… Forse.