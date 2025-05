Cesano Maderno (MB) – Mentre attraversava i binari sentiva la musica con le cuffiette ma non il treno che stava arrivando e l’ha investita in pieno stritolandola. Ieri sera verso le sette una ragazzina di 14 anni è morta dopo essere stata travolta dal treno regionale per Milano, mentre attraversava i binari della ferrovia, in corrispondenza di un passaggio a livello con le sbarre abbassate.