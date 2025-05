Elezioni Moncalieri 2020: Molinari (Lega) assolto in primo grado senza appello

Torino – L’alessandrino Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e vice di Salvini, e Fabrizio Bruno, funzionario regionale della Lega Piemonte, sono stati assolti dalla imputazione di concorso in falso ideologico in relazione alle elezioni di Moncalieri del 2020. La Corte d’Appello ha quindi dichiarato inammissibile l’appello e irrevocabile la sentenza di assoluzione, depositando una nota con la quale ha evidenziato che l’impugnazione non aveva concrete possibilità di essere accolta.