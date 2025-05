Migranti marocchini nascondono una bambina di due mesi nella borsa: arrestati; la bambina, ricoverata, sta bene

Torino – Due cittadini marocchini (marito e moglie), previa falsificazione dei documenti in Marocco, avevano affrontato una traversata in mare di tre giorni dal Marocco all’Italia (Genova), con nascosta dentro a una busta della spesa una bambina di due mesi alla quale, per non farla piangere, avevano somministrato uno sciroppo calmante. Condannati per direttissima dalla Corte di Torino, ora i due sono in carcere con l’accusa di averla introdotta illegalmente ed esposta a pericolo. Appena sbarcata a Genova la bambina era stata individuata. salvata e ricoverata subito al Gaslini. Secondo i giudici la coppia marocchina, temendo di essere scoperta allo sbarco hanno consegnato la bimba ad altre persone programmando un nuovo viaggio clandestino di rientro in Marocco. La coppia avrebbe ideato altri propositi per far sparire la bambina della serie: lanciarla dalla finestra in modo che un altro connazionale potesse prenderla, oppure chiuderla nel forno una volta sbarcati. Per aumentare la cortina fumogena atta a nascondere i fatti la donna marocchina avrebbe svolto riti magici e usato la magia nera per tenere in soggezione persino le assistenti sociali. Inoltre avrebbe indotto la presunta madre biologica a dichiarare il falso attribuendo tutta la responsabilità al marito.