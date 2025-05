Morto un uomo in monopattino finito contro un camion

Rho (MI) – Nel pomeriggio di oggi verso le cinque, F.S. un egiziano di 62 anni a bordo di un monopattino elettrico, per cause in corso di accertamento è andato a sbattere contro un camion in via Risorgimento, all’intersezione con via De Gasperi, nella frazione Mazzo. Sul posto un’ambulanza del 118. è atterrato l’elisoccorso, si sono portati anche i Vigili del Fuoco e gli Agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilevi per stabilire le cause del mortale incidente. Per l’uomo a bordo del monopattino non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto solamente constatarne il decesso. Praticamente illeso il camionista, un uomo di 54 anno, trasportato in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese.