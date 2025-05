Motociclista colto da infarto finisce contro un camion

Gropello Cairoli (PV) – Oggi pomeriggio verso le cinque un motociclista di 50 anni per cause in corso di accertamento e finito contro un camion mentre era a bordo della sua moto in via Marconi all’altezza del civico 49. I sanitari del 118, giunti tempestivamente con automedica e ambulanza, lo hanno soccorso, oltre che per le ferite riportate, anche per un arresto cardiocircolatorio. Quindi, dopo le manovre di rianimazione, l’hanno trasportato in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia dove è stato ricoverato in condizioni critiche. Sul posto i Carabinieri, che stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro.