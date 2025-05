Alessandria – Stamane verso le 11:30 i Vigili del Fuoco di Alessandria sono intervenuti sull’autostrada A21 appena dopo l’uscita di Alessandria Est in direzione Piacenza per l’incendio della motrice di un autocarro pesante refrigerato trasportante generi alimentari. Sul posto anche due pattuglie Polstrada e una squadra della Società Concessionaria dell’Autostrada per i necessari provvedimenti di chiusura del traffico al fine di permettere le operazioni di spegnimento.