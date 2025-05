Sgominata banda di pusher

Asti – La Procura della Repubblica col Gip Beatrice Bonisoli, grazie alle indagini svolte dalla Questura, ha tratto fermato spacciatori, di cui due finiti in carcere, uno agli arresti domiciliari, uno sottoposto all’obbligo di dimora. Le manette sono scattate per il capo Mattia Pisano, 35 anni, e Giuseppe Diliberto, 45 anni. Pisano era coadiuvato dalla ex fidanzata, Stella Pillitteri di 43 anni, sottoposta a misura cautelare. Perfino la mamma di Mattia sarebbe stata a conoscenza del traffico di stupefacenti che si svolgeva in casa. A gennaio del 2024 gli Agenti della Squadra Mobile hanno perquisito la casa di Mattia trovando la droga: hashish e cocaina. Poi un bilancino di precisione, attrezzatura per confezionare dosi e un piccolo “registro di cassa”. Nella triste vicenda sono implicati anche tre albanesi: Agim Kajno, Riza Sejdini, Dritan Panxhi di 46 anni.