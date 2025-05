Alpinista precipita per settecento metri e muore: il corpo recuperato con l’elicottero

Chamonix (Alta Savoia) – Davide Mazzina, 31 anni, un alpinista esperto originario della Val di Susa è rimasto vittima di un drammatico incidente sul versante francese del Monte Bianco. La tragedia si è consumata nei pressi dell’Aiguille du Midi, sul percorso alpinistico Mallory-Porter, nel territorio di Chamonix. Mazzina si trovava in compagnia di due amici quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato per circa 700 metri. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorritori della Gendarmerie de Haute Montagne ma ogni tentativo di salvataggio si è rivelato inutile. Il corpo del giovane è stato recuperato in elicottero.