Finto caramba messo in fuga da una vecchietta

Mombaruzzo (AT) – Non c’è cascata una signora di 86 anni quando ha ricevuto la telefonata di un truffatore che, dicendo di essere un carabiniere, le ha comunicato di dover recarsi a casa sua con un collega per verificare i gioielli che possiede, nell’ambito di un’importante operazione di prevenzione volta a sventare furti da parte di una banda di ladri. Ma la pensionata non s’è fatta fregare e, poco dopo, quando si è presentato alla porta il fantomatico uomo della Benemerita ha pensato bene di chiamare un vicino di casa dicendo al finto caramba di aspettare. Ma l’arzilla vecchietta non è cascata nel tranello e ha chiamato i Carabinieri, quelli veri. Il truffatore alla porta ha “mangiato la foglia” se l’è data a gambe. Infatti sono arrivati i Carabinieri della stazione di Incisa Scapaccino che hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini.