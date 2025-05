Borgomanero (NO) – Sulla A26 all’altezza dello svincolo per Milano, in direzione Gravellona Toce, un motociclista di 55 anni alla guida della sua moto, per cause in corso di accertamento da parte di Polstrada, è andato a sbattere contro un’auto. Rimasto gravemente ferito da una squadra de 118 ed elitrasportato in codice rosso al Cto di Torino, dove è stato ricoverato d’urgenza.